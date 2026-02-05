福岡・那珂川市で、信号無視が引き起こした事故の瞬間をカメラが捉えました。右から走ってきた黒い車。赤信号の交差点に進入すると赤い車に衝突。ぶつけられた赤い車ははじき飛ばされ、衝突後も動き続けています。目撃者：あれはよけようがないし、多分一瞬（赤い車の運転手は）気を失われたのではないか。事故直後、信号無視をした車に乗っていた人物は赤い車にすぐに駆け寄り、衝突から約8分、救急車が到着。警察によりますと、