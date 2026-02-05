【モデルプレス＝2026/02/05】Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2（毎週火曜配信／全15話）の13話〜15話が3日に配信され、完結。最終話となる15話で2組のカップルが誕生した。＜※ネタバレあり＞【写真】ネトフリ“男性同士の恋リア”参加者のプロフィール一覧◆男性同士の恋愛リアリティ「ボーイフレンド」2024年に配信開始した「ボーイフレンド」は、日本初の本格的な男性同士の恋愛リアリティとして注目を集