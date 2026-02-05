荷物をたくさん持ち運ぶ必要があるママさんにとって、両肩にしっかり背負えるリュックは毎日頼りになる存在かも。そして、両手があくだけではなく、大きさ・価格・荷物整理のしやすさなど、妥協できないポイントも数多くありそう。そこで今回は機能的なデザインに定評がある【ワークマン】から、ママさんにおすすめしたいリュックを編集部がセレクト！ 両手をあけられるだけに留まらない、工夫が詰まった相棒候補を紹介しま