これは筆者の知人Aさんの体験談です。Aさんには4歳年下の妹がいます。幼い頃から、両親の優先順位は常に妹が上。喧嘩をすれば「お姉ちゃんなんだから謝りなさい」と言われ、何かにつけてAさんが折れるのが当たり前になっていました。その理不尽は、大人になった今も続いていたのですが……？ 大事なネックレスがなくなった