「猫は頭が入れば通れる」は本当…？隙間に挑戦する猫ちゃんが見せた、直前までの大騒ぎが嘘のような結末が笑えるとSNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で36.7万再生を突破し、「待ってどこに入ってんの笑笑笑笑」「敵に取り込まれる時の動きやん笑」といった声があがりました。 【動画：ベッドの隙間が大好きな『茶トラ猫』→入るところを見ていると…爆笑の展開】 飼い主さんが大好きなろみくん