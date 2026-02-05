猫が大嫌いな人だけに見せる5つの行動 猫は人の言葉を話せない代わりに、全身を使って感情を伝えます。特に「大嫌い」と感じている相手に対しては、拒絶のサインをはっきりとあらわします。こうした行動は、猫が自分の身を守るために取る防衛反応のひとつです。猫がどのような態度で不快感を示しているのか、具体的に見ていきましょう。 1.逃げる・近づかない 猫は大嫌いな人が部屋に入っただけで物陰に隠れる、手を伸ば