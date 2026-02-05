クローゼットと壁の隙間に入ったおもちゃを取りたい猫さん。ママさんに「取って」と頼む様子が人間のようで…。 話題の投稿は106.1万回再生を記録し、「頼む態度じゃなくて草かわいすぎ」「ほんとに会話してるみたい」「しっぽがフワッフワで可愛すぎる」「あまえ方が可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：狭い隙間の中に『おもちゃが入ってしまった猫』→ママが来ると……『驚きのやり取り』】 お