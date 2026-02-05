グラビアアイドルの沢美沙樹が、写真集「旬撮GIRL Vol.28」(扶桑社）に登場。圧巻ボディで魅了している。 【写真】丸み帯びたバックショットからオトナ女性の魅力が漂っています 夏の時期に撮影したカットが収録。カラフルなビキニ姿のまま、きれいな川にダイブして、あどけない表情とともにオトナなボディを披露している。 さらに濡れ髪姿のまま、丸みを帯びたバックショットでアピールしたり、昭和レトロなコップ