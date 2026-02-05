キャリーオーバー発生中の今週のＷＩＮ５は売り上げ増必至の状況。少頭数のきさらぎ賞は絞って狙いたいが、比較が難しい混戦だ。川田を鞍上に迎える友道厩舎のエムズビギンは未勝利Ｖからの重賞挑戦。新馬Ｖからは２頭の勝ち馬がいるが、未勝利からでは【０・１・２・１０】（以降のデータも記述なしは過去１０年）。２０年以降の京都・芝１８００メートル戦で最多２３勝の鞍上に、同じく最多１２勝のトレーナーのタッグでも強