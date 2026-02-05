国民民主・榛葉幹事長「自民党は衆院解散で『政治の安定が必要だ』と言った。何十年も自民党が圧倒的に政治の安定を保っていたが、ガソリン税が下がったか。（年収の）壁が上がったか。この党でこの国をもう一回、元気にしたい」（東京都内での街頭演説で）