2月5日放送の日本テレビ系『DayDay.』にVTR出演した倉科カナが、大物俳優からの“ゴチ”エピソードを語った。【関連】倉科カナ、“甥っ子姪っ子に尽くした日”のお茶目SHOTに反響「家族想い」「めっちゃかわいい」番組では、日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内の人気企画『グルメチキンレース ゴチになります！』の新メンバーになった倉科とM!LKの佐野勇斗にインタビューを実施。インタビュー内で、“奢り・奢られエピソ