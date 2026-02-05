3日、リヴァプールはレンヌから20歳のU-21フランス代表DFジェレミー・ジャケの獲得で合意したことを発表した。チームへの合流は来季からとなるようだが、目を引くのは高額な移籍金だ。リヴァプールは20歳の有望株獲得へ6000万ポンドと高額な資金を投じている。最近の市場では見慣れた金額かもしれないが、高すぎると問題視する人物もいる。その一人が元フランス代表選手のクリストフ・デュガリー氏だ。仏『RMC Sport』によると、同