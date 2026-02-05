FC町田ゼルビアは5日、DFキム・ミンテが湘南ベルマーレから完全移籍で加入すると発表した。32歳のキム・ミンテは、187cmのフィジカルと対人の強さを武器とするCB。これまでベガルタ仙台、北海道コンサドーレ札幌、名古屋グランパス、鹿島アントラーズなどに在籍し、23年途中からプレイしていた湘南ベルマーレから昨夏に清水エスパルスへ期限付きで加入していた。これまでJ1リーグ通算226試合7得点を記録している。加入にあたり、ク