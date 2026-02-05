湘南ベルマーレは5日、GKポープ・ウィリアムが海外クラブへの移籍を前提とした手続きおよび準備のため、同日付でチームを離脱したことを公式に発表した。1994年生まれのポープは、東京ヴェルディの下部組織で育ちプロキャリアをスタート。FC岐阜や川崎フロンターレを経て、20年に加入したファジアーノ岡山で定位置を確保する。22年からはFC町田ゼルビアでプレイし、24年には横浜F・マリノスでAFCチャンピオンズリーグ決勝進出にも