3日、プレミアリーグ第24節ではサンダーランドVSバーンリーの昇格組対決が行われた。結果はサンダーランドが3-0と圧勝したが、このゲームは両チームの現状を象徴しているものだったと言える。昨季バーンリーはイングランド2部で2位に入り、昇格を掴んだ。見事だったのは安定した守備で、バーンリーはイングランド2部46試合で16失点にまとめていた。一方のサンダーランドは5位から昇格プレイオフを勝ち抜き、昇格を決めている。今季