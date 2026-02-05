アル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドの“ストライキ”がサッカー界を騒がせている。ロナウドは他のPIF（サウジ公共投資基金）が運営する他の3クラブに比べて、アル・ナスルだけが補強が進んでいないことに激怒しているとみられ、ピッチに姿を見せていない。FWカリム・ベンゼマがライバルのアル・ヒラルに加入したことも気に入らないと報じるメディアもあり、ここにきてロナウドの移籍があるのではないかとも言われている。移