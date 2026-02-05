5日、警察は不同意性交等の疑いで尾花沢市に住む会社員の男（20）を逮捕しました。 警察によりますと男は、去年の12月19日、午後10時ごろから10時半ごろまでの間、西置賜地域の駐車場に停めた自動車の中で、置賜地方に住む10代の女性に対し性交等をした疑いです。 被害に遭った女性は当時16歳未満でした。男は、女性が16歳未満であること、また自身が女性より5歳以上、年齢が上であることを認識していながら犯行に及んだとされて