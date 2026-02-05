北海道警察は2026年2月5日、住所不定・無職の橋本太陽容疑者（22）と今岡奨護容疑者（21）、19歳の少年と札幌市白石区の18歳の少年を強盗傷害の疑いで逮捕しました。4人は2025年8月18日ごろから24日ごろまでの間、小樽市や札幌市で、知人の20代男性の顔を特殊警棒などで殴り、全治2週間から3週間のけがをさせたうえ、現金60万円を奪った疑いが持たれています。警察によりますと4人は、小樽市の宿泊施設や札幌市内の男性宅で、男性