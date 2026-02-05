指示役「ルフィ」らによる強盗事件で、強盗致死罪などに問われた指示役で犯行グループ幹部の藤田聖也被告（４１）の公判が５日、東京地裁（戸苅左近裁判長）であった。検察側は「一連の強盗事件に計画段階から関与し、司令塔として中心的な役割を果たした」として無期懲役を求刑。弁護側は「有期の懲役刑が相当」と訴え、結審した。判決は１６日。藤田被告は２０２２年１０月〜２３年１月、仲間と共謀し、１都３県の住宅や店舗