京都最大級のナイトマーケットイベント「第１０回京都夜市（バレンタイン特別企画）」が、１４日、１５日の２日間、東本願寺前「お東さん広場」にて開催される。京都市後援で開催され、前回開催時には過去最多となる来場者２万人超を記録。昼間に集中する観光客を夜へ分散させる「夜間観光の受け皿」として定着している。今回はキッチンカー・屋台・ワークショップなど８０店舗以上が集結し、冬の京都の夜を彩る一大ナイトマ