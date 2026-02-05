湘南ベルマーレは5日、明治安田J2・J3百年構想リーグにおけるキャプテンがMF武田将平に決まったことを発表した。湘南は2025明治安田J1リーグを19位で終え、9年ぶりのJ2降格が決定。シーズン終了後には、2021シーズン途中より指揮を執っていた山口智前監督（現：U−20日本代表）が退任が。新たに長澤徹新監督を迎え入れ、J1復帰への旅路を歩み始める。そんなチームのキャプテンは、今オフに京都サンガF.C.から完全移籍にて加