【漫画】本編を読む『クズ不倫夫に殺された私が転生して不倫相手の娘になりました』（Meg：原作、モリナガアメ：漫画/KADOKAWA）は、そのタイトル通り、身勝手なクズ夫に殺されるも、彼の子どもに転生した妻の復讐劇だ。優しい性格と育ってきた家庭環境が似ていることに惹かれ、同じ会社のエリート社員・芳雄と結婚した安枝。しかし芳雄は結婚した直後にDVモラハラ夫の本性を見せ、安枝に対して酷い態度を取るようになる。安枝は