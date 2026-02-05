言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、美容や健康に関する言葉などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□これ□□んじ□□るぎーはだ□□ヒント：乾燥する季節に気になる“悩み”が含まれています答えを見る↓↓↓↓↓正解：あれ正解は「あれ」でした。▼解説それぞれ