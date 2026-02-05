なにわ男子・西畑大吾さんの主演ドラマ『マトリと狂犬』（TBS系）が、大きな話題を集めています。同作は、コミックス『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』（秋田書店）が原作で、西畑さんは連続ドラマ単独初主演。細田善彦さん、向井理さんなど豪華な俳優が出演し、品川庄司の品川ヒロシさんが監督を務めています。 裏社会をリアルに描いたストーリーが面白く、主に麻薬を取り扱っているドラマです。日本における薬物汚染の闇を暴く