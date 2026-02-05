英×独の頂点が生んだ“究極のGTマシン”ブラバス＝メルセデスAMGのチューナーというイメージは、もはや過去のものとなりつつあります。近年はポルシェやレンジローバー、さらにはロールス・ロイスまで手がけ、そのフィールドを大きく広げてきました。そして今回、ついにイギリスの伝統ブランド「ベントレー」にまで手を伸ばし、究極のスーパーカーを完成させました。【画像】超カッコいい！ これが900馬力の新「“4WD”クーペ