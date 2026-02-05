伊勢崎警察署 去年からことしにかけて群馬県伊勢崎市の女性（５１）がＳＮＳでうその投資話を持ちかけられ、現金６０００万円をだまし取られる詐欺事件がありました。 被害にあったのは伊勢崎市に住む女性介護士（５１）です。警察によりますと、女性は投資のアドバイスをするＬＩＮＥグループで、うその投資話をもちかけられ、去年１２月から１月までの間に６回にわたって現金６０００万円を対面で渡したということ