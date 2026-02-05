５日の群馬県内は高気圧に覆われ、最高気温が３月中旬から４月上旬並みと暖かい１日となりました。 ５日の県内は高気圧に覆われて広く晴れ、気温が上がりました。 前橋地方気象台によりますと桐生で１５．３℃、前橋で１４．４℃館林で１４．３℃など、県内１３の観測地点で３月中旬から４月上旬の気温となりました。なお、みなかみは１１．４℃で、今年最高を記録しました。 前橋地方気象台によりますと６日も気温は高くなりま