展示室ごとに異なるテーマを設け、多様な表現の世界を巡る企画展が高崎市美術館で開かれています。 企画展「５つの部屋」は高崎市美術館の収蔵作品を中心に合わせて８８点を展示し、５つの展示室ごとに異なるテーマを設けて紹介するものです。２０２２年に続き４回目の開催です。 このうち「三次元の部屋」では、彫刻作品を通して立体表現の可能性を探ることができます。 群馬県高崎市出身の彫刻家深井輶さん