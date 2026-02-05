群馬県桐生市の新年度一般会計当初予算案は前年度より３％減の総額４９２億８０００万円で、４年ぶりのマイナス予算となりました。 桐生市の新年度一般会計当初予算案は前年度より３％減の４９２億８０００万円です。減額は４年ぶりで市役所の新庁舎建設など大型事業が終了したことなどが要因です。 荒木市長は公民連携に向け限られた財源の効果的な活用に努めたとして、前進・創造・挑戦という３つのポイントのもと施策を進めた