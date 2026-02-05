太田市役所 群馬県太田市の新年度一般会計当初予算案は総額９８０億円で、過去２番目の予算規模となりました。 太田市の新年度一般会計当初予算案は前の年度に比べて１．８％減の９８０億円で過去２番目の規模となりました。減額は、５年ぶりでアメリカ・トランプ関税の影響を受けて法人市民税の減収を見込むことが主な要因です。 予算案は保育料の軽減事業や給食費の無償化、市街地の再開発など物価高騰を受けて、足元の