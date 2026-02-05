バイオハザードの「t-ウィルス」が現実に？ 渋谷PARCOで最先端バイオアート展開催 渋谷PARCOにて、LOM BABYによる『THE AUTHENTIC OFFICE』が2月13日から2日間限定で開催されます（一般公開は2/14のみ）。目玉は『バイオハザード』とコラボし、最先端技術で合成された「t-ウィルス」の世界初公開です。さらに“ペガサスのDNA”を配合したエナジードリンクや、万博で話題となった「龍肉」「人工宇宙人」も見逃せません。