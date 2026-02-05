アメリカとロシアの間で結ばれていた新START「新戦略兵器削減条約」が、２月５日に失効したことを受け、広島市の松井市長が極めて遺憾であると、コメントを発表しました。「新START」は戦略核弾頭の配備数などを制限するもので、アメリカとロシアの間に残る唯一の核軍縮条約となっていました。失効を受け広島市の松井市長は、「極めて遺憾」とした上で、「世界の各国にも理想と真逆の方向に進むことを事実上強要することになりかね