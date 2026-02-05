県の新年度の当初予算案の大枠が判明しました。今年度より700億円程度増額の約9200億円となる見込みで、2年連続のプラス予算です。県の新年度の一般会計当初予算案は、今年度より700億程度増額の約9200億円になることが関係者への取材で分かりました。当初予算案の規模が9000億円を超えるのは2002年以来です。引き続き「稼ぐ力の向上」に力を注ぎ、産業を支える人材の確保・育成、子育て支援や防災対策の強化に重点的に予算