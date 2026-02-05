日本サッカー協会（JFA）は5日、選手やスタッフへの不適切な発言などでJリーグからけん責処分を受けたJ1町田の黒田剛監督を厳重注意とし、研修を受講させることを決めた。指導者資格を管轄する技術委員会が適格性を再審査し、判断した。今後、黒田監督や町田とやりとりして研修の時期や内容を決めるという。6日開幕のJ1百年構想リーグは引き続き、指揮を執れる。選手らへのパワーハラスメントが確認されたJ3高知元監督の秋田