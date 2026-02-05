健康問題のため、参院議員を辞職し、病気治療に専念しているれいわ新選組の山本太郎代表（51）が5日、東京・池袋駅西口で衆院選（8日投開票）期間中では初の街頭演説を行った。【写真】元気そう？病気公表後初の街宣に登場した山本太郎代表山本氏は、先月21日に「山本太郎に関する重要なお知らせ」と題した動画内で「私、山本太郎は本日参議院議員を辞職します」と表明。続けて「衆議院選挙のためではありません。 健康上の問