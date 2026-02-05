JR東海は「213系5000番台」が2026年3月初旬に引退すると発表しました。同社では1989年に関西本線向けに登場し、現在は飯田線の足として活躍する名車両。その最後を飾るべく、「ありがとう213系5000番台」企画が始動します。現役時代には見られなかった「武豊線」への初入線を盛り込んだ「復刻運転・初入線ツアー」や、車両解体場所へ向かう「廃車回送」への乗車ツアーといった企画が注目を集めていますが、その他にも復刻装飾や撮