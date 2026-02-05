『メラニア』は過剰なまでにきらびやかな映画だ。泥臭い要素は一切描かれず、優雅で華麗なファーストレディが大統領就任式に向けて忙しく準備する姿が映し出されている。 この映画は、現アメリカ大統領ドナルド・トランプの妻であり、ファーストレディであるメラニア・トランプを追いかけたドキュメンタリー作品だ。ドナルド・トランプはあくまで脇役で、大統領就任式と大学アメフトのチャンピオンシップの