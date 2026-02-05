文庫『ちょっと不運なほうが生活は楽しい』（田中卓志著／新潮社）が2026年3月2日に刊行される。 本作は2023年に発売されたアンガールズ・田中卓志のデビューエッセイ集の文庫版。「ベスト・エッセイ2022」に選出されたお母さんのお弁当の思い出を綴った「最高の食事」をはじめ、お笑いをはじめて意識した「いじめっ子とお笑いと」、相方である山根良顕との出会いを描いた「相方か友情か」、ぐだぐだになってしま