本日の日経平均株価は、米ハイテク株安で半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比475円安の5万3818円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は129社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想を上方修正した清水建設 [東証Ｐ]、前立腺がん治療剤好調で今期