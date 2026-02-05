高市総理が鹿児島市で、衆議院選挙の候補者の応援のため、演説を行いました。5日夕方、鹿児島市のみなと大通り公園は、多くの人で埋め尽くされました。衆議院選挙の候補者の応援のため、鹿児島市を訪れた高市総理。先ほどマイクを握り、演説を行いました。（高市早苗首相）「高市内閣の方針も責任ある積極財政。これまでの行き過ぎた緊縮志向、なんでもなんでもコストカット、この緊縮志向と未来への投資を怠ったから、今、日