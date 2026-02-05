衆議院選挙の投票日まであと3日に迫りました。県内一広い選挙区の広島5区では、中道改革連合の前職に自民党と共産党の新人2人が挑んでいます。■山本深候補 自民・新人「40歳の新人です。ありがとうございます」■有権者「ええ男じゃね」自民党・新人の山本深候補です。尾道市や庄原市など、南北にまたがる7つの市町からなる広島5区。広島市出身の山本候補は、財務省を辞めて立候補を決めました。訴えるのは、中小企業発展のための