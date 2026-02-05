鹿児島市電と乗用車の接触事故は年が明けてからすでに5件と多発しています。2月3日と4日も2日連続で事故が起きました。こうした状況を受けて鹿児島市交通局は、ドライバーに改めて注意を呼びかけました。5日、鹿児島市の二官橋通り交差点。「プー！」警笛を鳴らされていたのは市電の軌道敷内にいた1台の軽乗用車。市電は安全のために警笛を鳴らしますが、急ブレーキをかけても車よりも止まりにくいため、