この記事をまとめると ■物流業界では正確さと安全性を重視したトラックドライバーによるコンテストが行われる ■勝敗を分けるのはスピードではなく安全運転への意識と技術だ ■パルシステム開催のコンテストでは女性ドライバー2名で参加したチームが総合優勝した パルシステムが行ったトラックドライバーコンテスト 自動車の競技会といえば、一番にカーレースが思い浮かぶだろう。これは、走行タイムやドライブテクニックを競う