タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が、ファンからのリクエストに応えた手料理を披露し、反響を呼んでいる。【映像】希空の手作りスイーツやリクエストに応えた手料理（複数カット）2024年11月の芸能界デビュー前から、お菓子作り用のInstagramアカウントを持ち、母の日に作ったカーネーションケーキやクリスマスケーキなどプロ顔負けの手作りスイーツを披露してきた希空。自身のYouTubeチャンネルで