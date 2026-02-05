アメリカとロシアの間の核軍縮条約、新START＝新戦略兵器削減条約の失効について、ロシアのペスコフ大統領報道官は5日、「否定的に捉え、遺憾の意を表明する」と述べました。さらに、条約失効後も核戦力の制限を1年間維持するとしたロシア側の提案に対し、アメリカ側から「依然として回答が得られていない」と指摘しました。その上で、「ロシアは核兵器分野における戦略的安定の問題に対し、責任ある慎重なアプローチを維持し、こ