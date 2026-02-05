なぜ、あんなにも大きく口を開けて歌うのだろう。クマリデパートのライブを見たことがある人なら、一度はそう思ったことがあるかもしれない。ミントグリーン担当・七瀬マナ。キュートなルックスとメンバー一番の長身がステージに映える。けれど、ひとたび曲が始まると、その表情は“モンスター”となる。顎が外れてしまいそうなほど大きく口腔を晒し、何かを貪るように、あるいは体中のエネルギーをすべて吐き出すように歌うのだ