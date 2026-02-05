芸人のゴー☆ジャス（47）が5日、東京・六本木ミュージアムで開催された、明日6日開幕の「ガチャガチャ展in六本木」プレス内覧会＆ゲスト会見に出席した。質疑応答で、テレビ局のクルーから、過去の経歴を突っ込まれ「揚げ足を取ろうとしていましたね？」と慌てる一幕があった。幼少期から「機動戦士ガンダム」のガチャガチャにはまる“愛好家”で「子供のことから、たくさんやってきて」と口にした。質疑応答で、某民放局のクルー