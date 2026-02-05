桃月なしこが2月3日発売の「別冊ヤングチャンピオン」で表紙を飾り、アザーカット4枚が公開された。 現在放送中のドラマ『令和に官能小説作ってます』で地上波連続ドラマ初主演を飾った桃月なしこ。これまで、MBS／TBSドラマ『灰色の乙女』、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』、BS松竹東急・水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』、FOD／フジテレビ『エリカ』、日本テレビ・ショートドラマ『セ