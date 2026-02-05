党首討論が予定されていた「日曜討論」（NHK）の出演を高市早苗首相が直前にキャンセルした問題で、中道改革連合の野田佳彦共同代表は2026年2月5日に相鉄二俣川駅前（横浜市旭区）で行った演説で、8日の投開票日前に改めて党首討論の機会を設定するように求めた。「体調不良だったらしょうがない」と「ドタキャン」には理解を示す一方で、「『元気になったらやらせてください』でしょう？」などと話した。「『ごめんなさい。延期し