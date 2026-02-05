OddRe:が、ポニーキャニオン内のレーベル・IRORI Recordsよりメジャーデビューすることを発表した。2026年2月18日には、メジャーデビューシングル「Revival」がデジタルリリースされる。OddRe:は、AirA（Vo）、ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（B, Vo）、SOI ANFIVER（G, Composer, Trackmaker）からなる3人組バンド。ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといった国内外のサウンドを基盤に、J-Rockやボーカロイド由来のメロディ感覚を融合させ